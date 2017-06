Dertig kinderen aan mazelen gestorven in Roemenië

Nog een ander mogelijk geval wordt onderzocht. Het gaat om een 7 maanden oude baby in de stad Arad, in het westen van Roemenië. Volgens de gezondheidsdienst liepen tot dusver 7.282 mensen de ziekte op.



Deskundigen zeggen dat de epidemie er gekomen is doordat niet alle kinderen tegen de mazelen worden ingeënt. De oorzaken zijn tekorten in de vaccinbevoorrading en te weinig voorlichting in de armere bevolkingslagen. Maar ook ideologisch en religieus ingegeven campagnes tegen de vaccinatie in sommige media spelen een rol.