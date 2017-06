Dertig burgerdoden bij luchtaanvallen op gebied in handen van IS

De bombardementen werden uitgevoerd in de buurt van Deblane, zo'n 20 kilometer ten oosten van Mayadine, waar de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten maandag al een dodelijke raid pleegde tegen een gevangenis van IS. Daarbij viel een 60-tal doden, voornamelijk gedetineerden. De coalitie kreeg de voorbije maanden al regelmatig kritiek het niet zo nauw te nemen met burgerslachtoffers bij haar strijd tegen IS.



De terreurmilitie staat drie jaar na het uitroepen van het zogenaamde kalifaat in Syrië en Irak militair met de rug tegen de muur. In hun voormalige Iraakse bolwerk Mosoel hebben de jihadisten nog maar een klein deel van de stad in handen, en in het Syrische IS-bolwerk Raqqa zijn Koerdische troepen een offensief gestart tegen de terreurgroep.