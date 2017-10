Delta wil geen invoerbelastingen betalen op vliegtuigen van Bombardier

Een Bombardier CS1000 in een hangaar in Mirabel, Quebec.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines is niet opgezet met de invoerheffing die de Verenigde Staten hebben opgelegd op bepaalde vliegtuigen van de Canadese constructeur Bombardier. "We zullen die heffing niet betalen, dat is heel duidelijk", zei CEO Ed Bastian.

De VS legden twee weken geleden een antidumpingheffing van bijna 300 procent op voor bepaalde toestellen van de C Series van Bombardier. Dat gebeurde na een klacht van Boeing. Volgens de Amerikaanse constructeur kon Bombardier genieten van overheidssteun, waardoor de vliegtuigen aan te lage prijzen verkocht konden worden: voor 19,6 miljoen dollar per stuk, terwijl ze volgens Boeing 33,2 miljoen kosten om te maken.

Innovaties

Boeing protesteerde specifiek tegen een bestelling vorig jaar van 75 vliegtuigen uit de C Series door Delta. De CEO van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zegt woensdag dat hij de levering zal laten doorgaan, maar dat hij de zware invoerheffing, die wel nog bevestigd moet worden tegen 12 december, nooit zal betalen. "Dat is heel duidelijk", luidde het. Hij benadrukte daarnaast dat niet de prijs - hoewel die "scherp" was - niet de doorslaggevende factor was voor de aankoop, maar wel de innovaties die Bombardier doorvoert.

Handelsrelatie VS en Canada onder druk

De beslissing van de Amerikanen om de heffing op te leggen, zet hoe dan ook de handelsrelatie tussen Canada en de VS onder druk. De Canadese premier Justin Trudeau raakte het onderwerp gisteren ook aan na zijn bezoek op het Witte Huis, waar hij het met president Donald Trump over het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (Nafta) had.

Optimistisch

Volgens Trudeau was het "niet gemakkelijk" om het onderwerp van Bombardier aan te snijden, maar zei Trump dat "hij begrijpt dat dit een erg belangrijke kwestie is voor ons". "De poging van Boeing om tienduizenden arbeiders in de Canadese luchtvaart werkloos te maken, is niet iets dat wij als positief beschouwen", aldus de Canadese premier. Trudeau gaf daarnaast wel te kennen dat hij "optimistisch" blijft dat een akkoord bereikt kan worden met de VS en Mexico over Nafta, hoewel de onderhandelingen "moeilijk" gaan.