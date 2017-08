Defensieminister Venezuela: "VS-maskers zijn afgevallen na militair dreigement"

"Blijkbaar zijn alle andere manieren (tot regimewissel, nvdr) uitgeput, alle manieren om een zachte coup te plegen, indirect of via (het stimuleren van) volksprotest", zei Padrino. En dus "heeft het Noord-Amerikaanse imperium zijn masker afgegooid om de directe weg, die van een militaire agressie te kiezen".



Vanaf nu, aldus de generaal, zal Venezuela "met het volk alle maatregelen nemen om te beschermen wat wij moeten beschermen".



"Militaire optie"

Vrijdag had VS-president Donald Trump met uitlatingen over een Amerikaanse "militaire optie" om de crisis in het olierijke Venezuela te bezweren, zich de woede van niet alleen Maduro, maar ook van een resem andere Latijns-Amerikaanse landen op de hals gehaald. Padrino bestempelde Trumps uitingen als "daden van dwaasheid". Voor Maduro en medestanders zijn de dreigementen van Trump het zoveelste bewijs van een complot van Washington en de rechtse oppositie in Venezuela.



Medelijden van Pence versus aardolie

Vandaag goot Trumps plaatsvervanger Mike Pence nog meer olie op het vuur door in buurland Colombia Venezolaanse vluchtelingen te ontmoeten en te beloven, "druk" op de Venezolaanse regering te zullen zetten "tot de democratie er is hersteld".



Pence zei ingegeven te zijn door "medelijden" voor de Venezolaanse bevolking. Door Wikileaks gepubliceerde documenten geven aan dat het VS-beleid vooral tot bedoeling heeft de terugkeer tot een "normale levering van aardolie" te bewerkstelligen.