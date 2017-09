De strijd om Raqqa zit nu in haar "finale fase"

De alliantie van Koerdische en Syrische strijders die - gesteund door Washington - IS proberen te verdrijven uit Raqqa, hebben intussen twee derde van de stad in handen. Dat zegt de website Syrisch observatorium voor de mensenrechten (SOHR). De Syrische stad is het belangrijkste resterende bolwerk van de terreurgroep in Syrië.

De Democratische Syrische Krachten (SDF) "controleren 70 procent van Raqqa, nu ze ook de wijk al-Thakana in het centrum van de stad hebben veroverd", meldt het SOHR. "De vooruitgang is mogelijk gemaakt na gevechten en intensieve luchtaanvallen van de internationale coalitie", onder leiding van Washington, klonk het verder.



De strijd om al-Raqqa zit nu in haar "finale fase", volgens het Sohr. "Het einde van de gevechten zal bepaald worden door de internationale coalitie. De luchtaanvallen zijn de bepalende factor voor vooruitgang op het terrein".