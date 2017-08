De race naar het 'witte goud'

I'm so happy cause today, I found my friends’, zong Kurt Cobain al in 1992. De song ‘Lithium’ van grungeband Nirvana wordt toegeschreven aan het gebruik van het chemische element lithium als antidepressivum. Wie vandaag ­‘so happy’ is, zijn de bedrijven die zich bezig­houden met het delven van de stof. Hun aandelenkoersen schieten de hoogte in.

In zijn pure vorm is lithium glimmend grijs, vandaar het predikaat ‘wit goud’. Het wordt onder meer gebruikt voor de aanmaak van lithiumcarbonaat, een medicijn om manische depressie te onderdrukken.