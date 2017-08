De president is zijn betwiste raadgever kwijt

Officieel besloot Trump de man die hem hielp het presidentschap te veroveren, na goed overleg te gaan, zo maakte het Witte Huis bekend. Trumps nieuwe stafchef John Kelly had met Bannon overlegd en liet weten “dat dit vandaag Steves laatste dag was”.

Maar voor de buitenstaander was het duidelijk: Bannon, de strateeg achter Trumps populistische boodschap, was ontslagen. De president had eindelijk geluisterd naar zijn andere adviseurs, oud-generaal Kelly voorop, dat een ‘reset’ van zijn prille presidentschap alleen mogelijk is zonder Bannon.