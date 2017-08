De moslimgemeenschap stil na de aanslagen? Neen, ze veroordeelde ze scherp

"Ben jij een moslim in Spanje? Ik wil een betoging, een veroordeling, een banner, een "we hebben er genoeg van" zien. Ik wil jullie gelovigen het zien uitschreeuwen tegen al die moordenaars die vandaag in de naam van Allah een spoor van absurd en zinloos geweld hebben achtergelaten. Ik wil zien dat de moeders van de gedetineerden op tv zeggen dat hun zoon onwetend is en dat hij de Koran niet heeft begrepen. Ik wil de vrouwen van deze klootzakken horen zeggen dat ze walgen van het feit dat ze in een relatie zijn met deze mannen. Ik wil zien dat zijn vrienden en buren hen met de vinger wijzen en verklaren dat dit niet hun religie is, dat ze deze vorm vervolgen en afwijzen.



Ik wil dat je de straten opgaat en toont dat je deze lafaards veracht, want anders zal ik nooit meer twijfelen en zal je nooit het voordeel van de twijfel hebben. Stel je op als groep, verontschuldig je voor de stilte, in de schaduw maak je jezelf medeplichtig. Als het waar is dat het hier maar om vier zonderlingen binnen de Islam gaat, waar is dan de rest om hen te stoppen? Wie heeft de ballen om naar buiten te komen en duidelijk te maken dat deze moordenaars ons niet vertegenwoordigen? Niet één manifestatie in Spanje en kijk hoe veel doden bij een absurde kruistocht. Stilte doodt geen onschuldigen, maar geeft leven aan de schuldigen en JIJ BLIJFT STIL!"