De man die Amsterdam een beetje liever maakte

Amsterdam rouwt. Sinds 2010 werd de stad aan het IJ bestuurd door Eberhard van der Laan, tot donderdag. Toen overleed de geliefde burger­vader aan de gevolgen van longkanker. Zijn laatste publieke woorden: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.’

PvdA-leider en Nederlands vicepremier Lodewijk Asscher zit in zijn dienstauto en kijkt naar zijn telefoon. Hij is op weg naar een uitzending van het Nederlandse tv-programma Pauw in Amsterdam. Hij moet daar tekst en uitleg geven over zijn weigering om met de PvdA aan te schuiven bij de formatie.

Al weken probeert Asscher tevergeefs Eberhard van der Laan te bereiken. Hij wil weten hoe het gaat met de man die hij als zijn politieke oom en belangrijk raadgever beschouwt en die sinds januari wordt behandeld voor uitgezaaide longkanker. Van der Laan laat Asschers berichtjes onbeantwoord.