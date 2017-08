De jacht op natuurbeschermers is open

Wayne Lotter (51), een van de voornaamste tegenstanders van de illegale ivoorhandel in Afrika, werd vorige week woensdag vermoord in Dar es Salaam, Tanzania. Zijn taxi werd tijdens een rit van de luchthaven naar zijn hotel klemgereden door een wagen. Twee mannen, van wie een gewapend met een pistool, openden de deur en schoten hem in de borst. Het gerecht is een onderzoek gestart. Alles wijst in de richting van een huurmoord. Volgens lokale media werd Lotter de hele dag geschaduwd door zijn moordenaars.