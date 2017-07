De Franse revolutie volgens Macron: president zet lijnen uit voor meer democratie, veiligheid en liberalisering

In het pompeuze decor van Versailles hield de Franse president Emmanuel Macron gistermiddag zijn eerste ‘State of the Union’. Van deze toespraak over de stand van het land voor de gezamenlijke vergadering van de Assemblée Nationale en de Senaat wil hij een jaarlijkse traditie van maken. Macron wil volgens zijn abstracte verhaal vooral de grote lijnen uitzetten, met name op deze drie gebieden.

Democratie Het meest concreet was de Franse president over de hervorming van het Franse politieke bestel. Hij wil het aantal parlementariërs met een derde verkleinen. Daardoor zou het aantal zetels in de Assemblée Nationale van 577 naar ongeveer 380 gaan. Daarnaast wil Macron een ‘dosis’ evenredige vertegenwoordiging aan het systeem toevoegen. In het huidige districtenstelsel komen de partijen op de flanken er bekaaid van af.