De fidget spinner: een complot tegen de Russische overheid?

De Russische consumentenorganisatie Rospotrebnadzor zal zich op de zaak storten om uit te pluizen hoe het zit met het verdachte speeltje. "De zogenaamde spinners worden op zeer agressieve wijze gepromoot bij de Russische jeugd", zei het agentschap in een statement. "We willen rekening houden met de angst van ouders en leerkrachten. In samenwerking met onderzoeksinstellingen voor de gezondheid van kinderen zullen we de effecten en mogelijke negatieve impact van spinners op de jeugd grondig onder de loep nemen."

Fidget spinners zouden een onderdeel zijn van een complot van de oppositie. Ze zouden gebruikt worden om de jeugd te 'zombificeren', zodat ze ook makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. "Voor degenen die verstand hebben van politieke technologieën is het klaar en duidelijk dat die luttele speeltjes de massa's in hun greep houden", zei Ruslan Ostashko, hoofdredacteur van het pro-Kremlin gezinde nieuwsmedium PolitRussia.

'Spinners from Navalny'

Volgens The New York Times is de kritiek op spinners een manier om te verklaren waarom tussen de deelnemers in recente grote betogingen tegen corruptie, georganiseerd door oppositieleider Aleksei Navalny, veel jonge Russen zaten.

"Waarom het speeltje plots zo populair is in Rusland is ons een raadsel", zei een nieuwsreporter van Rossiya 24. "Wie zit daar achter?" Dat er tijdens een van de betogingen spinners verkocht werden door een videoblogger onder de noemer 'spinners from Navalny', beschouwt de staatszender al als een belangrijk bewijsstuk.

Navalny nam van de gelegenheid gebruik om te spotten met de Russische overheid en plaatste een video van zichzelf op sociale media, waarop hij met een fidget spinner speelt, wachten op het verdict in een recent proces.