Dader Notre Dame is razendsnel geradicaliseerd, familie wist van niks

Politie aan de Notre Dame in Parijs na de aanval.

Het Franse gerecht behandelt de zaak waarbij een man dinsdag politieagenten met een hamer te lijf ging in de buurt van de Notre Dame in Parijs, als een terreurdaad. De 40-jarige verdachte is vandaag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen, zo maakte procureur François Molins bekend. Het parket vraagt zijn aanhouding.