Cyprus-conferentie mislukt: onderhandelaars zonder akkoord uit elkaar

Sinds vorige week woensdag zaten vertegenwoordigers van Cyprus, het Turkse deel van Cyprus naast delegaties uit Griekenland, Turkije, Groot-Brittannië samen in Zwitserland om een hereniging van het eiland te bespreken. De speciale VN-gezant Espen Barth Eide sprak toen van een "unieke kans".



Die kans heeft uiteindelijk niets opgeleverd aangezien de onderhandelaars donderdagnacht zonder akkoord uit elkaar zijn gegaan.



Verdeeld land

Cyprus is een verdeeld land sinds het Turkse leger in 1974 het noordelijke gedeelte van het eiland binnenviel. Het reageerde op een Grieks-Cypriotisch coup die tot doel had het land bij Griekenland aan te hechten, tot grote ongerustheid van de Turkse minderheid in Cyprus.