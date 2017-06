Conservatieven verliezen zetel in bastion Kensington: alle verkiezingsresultaten zijn bekend

Kensington geldt als bastion van de conservatieven, en volgens de Britse media gaat het om de allereerste keer in de geschiedenis dat het rijke Londense district naar Labour gaat. Het resultaat maakt de nederlaag voor May, die hoopte met de verkiezingen van donderdag een bredere groep kiezers achter zich te krijgen voor haar onderhandelingen rond de brexit, nog iets pijnlijker.



Verschillende hertellingen

Het resultaat in Kensington was erg nipt, waardoor er verschillende hertellingen nodig waren. Uiteindelijk won Emma Dent Coad van Labour met slechts 20 stemmen verschil (16.333 tegenover 16.313) van de conservatieve Victoria Borwick, die bij de vorige verkiezingen nog meer dan 7.000 stemmen meer haalde dan haar tegenstanders, aldus The Independent.



Alle resultaten bekend

Na het laatste resultaat stranden de Tories dus op 318 (-13) zetels, acht zetels te weinig voor een absolute meerderheid. Labour won dertig zetels en eindigt op 262 parlementszitjes, de Lib Dems hebben 12 zetels (+4) en de Noord-Ierse Democratic Unionist Party - die met de Conservative Party in een coalitie stapt - haalde 10 zetels (+2). De rechtspopulistische partij Ukip haalde geen enkele zetel binnen en verdwijnt uit het parlement.