Conflict tussen McDonald's en Indiase eigenaar van 170 filialen loopt uit de hand: leveringen stopgezet

Een zakelijk conflict tussen McDonald's en een ondernemer met 170 McDonald's-zaken in India is uitgelopen op een middeleeuws beleg. Na opzegging van het contract hongert McDonald's de fastfoodzaken uit door de leveringen stop te zetten, terwijl de Indiase eigenaar volhardt in het serveren van Happy Meals.

De Indiase Vikram Bakshi werkt sinds 1996 samen met McDonald's. In dat jaar opende Bakshi de eerste rundvleesloze McDonald's ter wereld (Hindoes eten geen koeien omdat dit voor hen heilige dieren zijn), in een joint venture genaamd Connaught Plaza Restaurants. Bakshi betaalt royalty's voor het gebruik van de naam en formule van McDonald's, maar is verder eigen baas. Inmiddels is zijn ene fastfoodzaak uitgegroeid tot een keten van 170 McDonald's-restaurants in het noorden van India. Dat is 40 procent van alle McDonald's-zaken in India.