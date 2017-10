Commotie in Argentinië rond mensenrechtenactivist die dood werd teruggevonden

De mensenrechtenactivist Santiago Maldonado die al meer dan twee maanden vermist was in Argentinië is dood teruggevonden. Zijn verwanten identificeerden hem gisteren aan de hand van tatoeages, zo berichten verschillende media. De 28-jarige, die een landbezetting van het inheemse Mapuche-volk ondersteunde, was vermist sinds er begin augustus een confrontatie was tussen activisten en grenspolitie. Het lichaam werd dinsdag in een rivier in Patagonië in het zuiden van Argentinië aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet bekend, de omstandigheden zijn verdacht.

Mensenrechtenactivisten en oppositieleden beschuldigden de regering van president Mauricio Macri dat hij geen vaart zou laten hebben zetten achter het onderzoek. Veiligheidsminister Patricia Bullrich ontkende dat de activist het slachtoffer kan geworden zijn van de veiligheidsdiensten. Het lichaam werd in de rivier Chubut in de onmiddellijke nabijheid van de confrontaties ontdekt, hoewel het water er al drie keer was doorzocht.



Sergio Maldonado, Santiago's broer, drukte zijn verbazing uit over de vindplaats: "Het is heel vreemd dat ze het lichaam daar hebben gevonden. Ze hadden de plaats al meerdere malen doorzocht en niets gevonden. Ik wil de waarheid weten. Intuïtief zou ik zeggen dat ze het lichaam daar hebben geplaatst."



Verdachte omstandigheden

De omstandigheden van zijn dood zijn gehuld in mysterie. Getuigen uit de Mapuche-gemeenschap zeggen dat ze Santiago aan de rand van de rivier hadden gezien terwijl hij omcirkeld werd door politieagenten. Hij zou volgens bronnen niet hebben kunnen zwemmen en daardoor zich niet aan een overtocht door de rivier hebben gewaagd om aan de politie te ontsnappen. De getuigenissen van de politie zelf lopen uiteen. Sommige agenten beweren nooit tot aan de rivieroever te zijn geweest, andere zeggen dat ze er wel waren.



Hoewel de politieagenten als hoofdverdachten worden beschouwd, is er voorlopig niemand aangehouden. Onderzoek zal moeten uitwijzen of Maldonado is verdronken, werd doodgeschoten of werd verwond.



Alle politieke partijen zetten na de vondst van het lichaam de verkiezingscampagne stop voor de parlementsverkiezingen van zondag.