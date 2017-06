Coalitie schiet Syrisch gevechtsvliegtuig neer boven Raqqa

Volgens het staatsnieuwsagentschap Sana voerde het toestel een aanval uit tegen IS.



Bommen

Het US Central Command meldt echter dat de SU-22 bommen aan het droppen was om de Syrische Democratische Krachten, die gesteund worden door de door de VS geleide coalitie. "In overeenstemming met de regels en de collectieve zelfverdediging van de bondgenoten, werd het meteen neergeschoten door een Amerikaanse F/A-18E Super Hornet", aldus een mededeling die verspreid werd in de Amerikaanse media.



Hevige gevechten

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat bij de Syrische oppositie aanleunt, zei zondag dat 40 kilometer ten zuiden van Raqqa hevige gevechten zijn uitgebarsten tussen Syrische troepen en de door de VS gesteunde Arabisch-Koerdische alliantie.