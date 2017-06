Coalitie in Rotterdam raakt meerderheid kwijt

Gemeenteraadslid Mohammed Anfal stapt met onmiddellijke ingang over van Leefbaar naar de door de islam geïnspireerde partij NIDA, zo maakte de partij gisterenavond laat na een ledenbijeenkomst bekend.



'Excuusmoslim'

"Ik werd raadslid om bij te dragen aan de stad, maar Leefbaar verdeelt en dat is niet goed voor Rotterdam. Leefbaar vergroot de kloven tussen bevolkingsgroepen, tussen geloven, culturen, arm en rijk. Rotterdam heeft juist verbinding nodig, bruggenbouwers", aldus Anfal, die zich ook gebruikt voelt als "excuusmoslim".



Geen meerderheid meer

Door de overstap van Anfal verliezen de drie coalitiepartijen hun krappe meerderheid van 23 van de 45 zetels in de gemeenteraad, negen maanden voor de raadsverkiezingen van maart 2018. De vraag is nu of de huidige coalitie tot aan de raadsverkiezingen van volgend jaar kan blijven functioneren in haar huidige vorm, bijvoorbeeld met gedoogsteun van een of meerdere partijen.