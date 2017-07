Cholera-epidemie in Jemen verspreidt zich "op een ongecontroleerde manier": 1.600 doden, 300.000 besmettingen

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) waarschuwt via Twitter nog dat de ziekte zich "op een ongecontroleerde manier" blijft verspreiden.



Dagelijks worden zowat 7.000 nieuwe gevallen van cholera gemeld. Vooral in de regio's Sanaa, Hodeida, Hajjah en Amran breidt de ziekte zich snel uit.



Het gaat al om de tweede cholera-uitbraak in minder dan een jaar tijd in Jemen. De bevolking wordt er zwaar getroffen omdat de medische en sanitaire infrastructuur in elkaar is gestort door de aanhoudende oorlog in het land. Daarnaast dreigen in Jemen ook nog eens 17 miljoen mensen, of bijna twee derde van de bevolking, in hongersnood te verzeilen.





