Chinese president Xi Jinping belt met Trump over Noord-Korea en maant kemphanen aan tot kalmte

Volgens Chinese staatsmedia riep de Chinese president juist beide partijen op tot kalmte, zoals hij vaker heeft gedaan sinds de spanningen tussen de VS en Noord-Korea weer zijn opgelopen. "Alle partijen moeten afzien van woorden en daden die de spanningen op het Koreaanse schiereiland doen toenemen", zou Xi gezegd hebben.



China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. Het land stemde binnen de VN onlangs wel in met nieuwe sancties tegen Noord-Korea.