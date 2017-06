Chinese nobelprijswinnaar mag niet naar het buitenland voor medische behandeling

De Chinese dissident en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo kan niet naar het buitenland reizen voor medische behandeling. Volgens de Chinese autoriteiten is dat om gezondheidsredenen niet verantwoord. De 61-jarige Liu heeft leverkanker in een vergevorderd stadium.

Volgens Amnesty International en naasten van de familie heeft Liu's echtgenote Liu Xia namens haar man de regering om toestemming gevraagd behandeld te kunnen worden in het buitenland. Liu's "tijd is beperkt", zo liet een familielid vandaag weten. Rond zijn lever heeft zich veel vocht opgehoopt. De hoogleraar literatuur werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf omdat hij in het essay Charter 08 had opgeroepen tot democratische hervormingen. Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, tot woede van de Chinese regering. Liu werd afgeschilderd als een door het Westen betaalde landverrader.

Share Liu's 'tijd is beperkt', zo liet een familielid vrijdag weten Afgelopen maandag kwam Liu op vrije voeten omdat er leverkanker bij hem was vastgesteld. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis in de stad Shenyang. Zijn vrouw heeft al sinds de toekenning van de Nobelprijs huisarrest.