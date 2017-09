China stopt import textiel uit Noord-Korea en legt export olie aan banden

Het importverbod op textiel treft Noord-Korea waarschijnlijk hard: het is het op-een-na grootste exportproduct van het land, en 80 procent van de totale productie was bestemd voor de Chinese markt. China laat de veel omvangrijkere uitvoer van ruwe olie (dagelijks zo'n 15.000 vaten) voorlopig ongemoeid.

De aankondiging van het Chinese ministerie van Handel komt aan het eind van een week waarin de spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea flink werd opgevoerd. Donald Trump noemde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dinsdag bij de Verenigde Naties een 'raketman' die op een heilloze 'zelfmoordmissie' was, en dreigde Noord-Korea met 'totale vernietiging' als de VS zich bedreigd voelen door Pyongyang. Jong-un zei vrijdag dat de VS 'een hoge prijs' zullen betalen voor dat dreigement. Hij waarschuwde Trump om Noord-Korea niet aan te vallen, want hij zal 'met de hardste middelen terugslaan'.

Strengere sancties

De VN-Veiligheidsraad stemde op 11 september in met nieuwe, nog strengere sancties tegen Noord-Korea nadat het land een nucleaire test had uitgevoerd. De bom, die volgens Pyongyang een waterstofbom was, was zeventien keer krachtiger dan de atoombom die het Japanse Hiroshima in 1945 vernietigde.