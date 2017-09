China maant Noord-Korea en VS aan tot kalmte na Trumps dreigementen

"De situatie op het schiereiland is nog altijd ingewikkeld en gevoelig", stelt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag in een verklaring. "We hopen dat de betrokken partijen zelfbeheersing aan de dag zullen leggen en correct zullen handelen om de spanning te helpen verminderen... en om de noodzakelijke voorwaarden te creëren om snel terug naar het spoor van onderhandelingen te gaan over de nucleaire kwestie op het schiereiland", klinkt het.

Trump waarschuwde Noord-Korea gisteren dat als de VS gedwongen worden om zichzelf of hun bondgenoten te verdedigen, "we geen andere keuze zullen hebben dan Noord-Korea volledig te vernietigen."

"Raketman is op een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn regime", zei Trump tijdens zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, verwijzend naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Trump nam ook de landen die handel voeren met Noord-Korea op de korrel, waaronder China. "Geen enkel land ter wereld heeft er belang bij deze bende criminelen zichzelf te zien bewapenen met raketten en nucleaire wapens", zei hij.