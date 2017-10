Catalaanse regeringsleider Puigdemont vraagt bemiddeling en bekritiseert koning

De Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont heeft vanavond in een tv-toespraak gezegd dat hij openstaat voor bemiddeling. Puigdemont benadrukte dat hij geen geweld wil, maar dat het referendum bindend moet zijn. Hij had ook stevige kritiek op de speech, die de Spaanse koning gisteren gaf.

Puigdemont zei in de televisietoespraak, die hij zowel in het Spaans als in het Catalaans deed, dat het beleid van Spaans premier Mariano Rajoy catastrofaal is geweest voor Catalonië.

Ook de Spaanse koning kreeg stevige kritiek van Puigdemont. Volgens de regeringsleider heeft Felipe VI gisteren miljoenen Catalanen teleurgesteld met zijn speech, waarin hij de Catalaanse leiders bekritiseerde en "onverantwoordelijk gedrag" verweet. Dat de koning hamerde op de ongrondwettelijkheid van het referendum, en ook de toon waarop, schoot bij Puigdemont in het verkeerde keelgat. "Zo niet, koning", reageerde hij vanavond.

Dialoog

Share 'Dit moment vraagt om bemiddeling. We hebben de afgelopen uren daarvoor verscheidene aanbiedingen gekregen en we verwachten er nog meer' De Catalaanse regeringsleider zei verder dat Catalonië geen millimeter zal wijken, maar wel openstaat voor dialoog. "Dit moment vraagt om bemiddeling. We hebben de afgelopen uren daarvoor verscheidene aanbiedingen gekregen en we verwachten er nog meer", aldus Puigdemont. "Ze weten allemaal dat ik klaar sta om te beginnen met een bemiddelingsproces. Ik zal het zo vaak als nodig is herhalen: dialoog en overeenstemming zijn onderdeel van de politieke cultuur van onze bevolking. Het rijk heeft echter nog geen positief antwoord gegeven op deze voorstellen."

Gisteren had Puigdemont bekrachtigd dat Catalonië zich binnen enkele dagen onafhankelijk zal verklaren. "Ik ben ervan overtuigd dat we de komende dagen het beste van ons land zullen laten zien wanneer de instellingen van Catalonië de resultaten van het referendum zullen toepassen", bevestigde hij vanavond.

"Plaatsvervangende schaamte"

De Spaanse regering liet niet lang op zich wachten met een antwoord op de televisietoespraak van Puigdemont. Spaans vicepremier Soraya Sáenz, lid van de Partido Popular van premier Rajoy, hamerde net als koning Felipe gisteren op de onwettelijkheid van het referendum. Puigdemont ging zijn boekje te buiten, en staat al lang buiten de wet, aldus Sáenz. Ze had het over "plaatsvervangende schaamte" om te horen hoe Puigdemont de koning de les spelde over ongrondwettelijkheid.

Onafhankelijkheid

Het Catalaanse parlement zal vermoedelijk maandag bijeenkomen om de onafhankelijkheid van de regio van Spanje uit te roepen. Daarover werden de woordvoerders van de Catalaanse coalitiepartijen het vandaag eens in Barcelona.

Bij het referendum van zondag had een duidelijke meerderheid voor een Catalaanse afscheuring van Spanje gestemd. Barcelona hield de volksraadpleging ondanks een verbod van het grondwettelijk hof en de centrale regering. De kiesopkomst bedroeg volgens officiële cijfers iets meer dan 40 procent.