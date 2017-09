Catalaanse president voor het eerst met arrestatie bedreigd

Puigdemont bekrachtigde ondertussen dat de voor 1 oktober geplande volksraadpleging ondanks het verbod van het Constitutioneel Hof en ook tegen de wil van de centrale regering in Madrid zal doorgaan. "Ik bevestig dat er stembussen en kiesbrieven zullen zijn. En nog belangrijker voor het houden van een referendum: er zullen ook kiezers zijn", beloofde hij.

In een interview met de radiozender France Inter gaf Puigdemont toe dat hij niet kon zeggen of een meerderheid van de Catalanen voor de onafhankelijkheid van de regio in het noordoosten van Spanje is. Maar hij is er wel zeker van dat 80 procent van de bevolking er over wil stemmen.

Premier Mariano Rajoy heeft al herhaaldelijk gezegd dat het referendum niet zal doorgaan. Madrid en Justitie proberen met een resem acties de volksraadpleging te verhinderen. Vandaag voerde de paramilitaire politie Guardia Civil, die onder staatsbevoegdheid valt, een dertigtal huiszoekingen uit in de meer dan 700 Catalaanse gemeenten die het referendum steunen, aldus Spaanse media.

De Guardia Civil had vorige week tijdens tientallen razzia's al 14 separatistische topambtenaren opgepakt. Ook werden tien miljoen kiesbrieven en 1,5 miljoen verkiezingsaffiches in beslag genomen. De Catalaanse politie werd tijdelijk onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Madrid geplaatst. Uit protest tegen het optreden van de centrale regering trekken al dagen tienduizenden mensen in Catalonië de straat op.