Catalaanse president klaar om martelaar te worden

Het verhaal gaat dat Carles Puigdmont als kind in zijn dorp Amer, nabij Gerona, een Catalaanse vlag wou kopen. Toen bleek dat zelfs de lokale Chinese supermarkt geen rood-geel-gestreepte vlag verkocht, trok een ziedende ‘Puigdi’ naar zijn grootmoeder die de frustratie van haar kleinzoon wist te temperen door zelf een zogenaamde Estelada te naaien.

Feit is dat Puigdmont samen met zijn zeven broers opgroeide in een zeer nationalistisch gezin, in een zeer nationalistische dorp en al snel wordt opgenomen in het zeer-nationalistische verenigingsleven.