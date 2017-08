Catalaanse politie doorzoekt woning imam op zoek naar DNA-sporen

De politie heeft vanmorgen in Ripoll, een stad ten noorden van Barcelona, het huis van een imam doorzocht. De veiligheidsdiensten waren op zoek naar DNA-sporen, zegt de krant El País, die politiebronnen citeert. Vermoed wordt dat een van de lichamen die werden gevonden in het door een explosie ingestorte huis in Alcanar, dat van de islamitische geestelijke is.

Volgens de politie planden de daders van de aanslag op de Ramblas in Barcelona en van de mislukte aanslag in badplaats Cambrils, hun terreur in het bewuste huis. De veiligheidsdiensten kondigden vandaag "verschillende gecontroleerde explosies" aan in Alcanar en zeggen dat de bevolking zich niet ongerust moet maken.