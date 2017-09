Catalaanse onafhankelijkheid: Madrid "annuleert" referendum, tientallen stembureaus bezet

De Catalaanse politie heeft in Catalonië 1.300 van de 2.315 schoolgebouwen afgegrendeld waar separatisten een referendum willen houden. Het referendum van morgen over de Catalaanse onafhankelijkheid is in strijd met de wet en verboden door de Spaanse rechter. Duizenden voorstanders van de onafhankelijkheid brachten de nacht door in de stembureaus waarvan er 163 bezet worden. Madrid schakelde het systeem om stemmen te tellen uit, waardoor het referendum volgens de centrale regering meteen ook "geannuleerd" is.

In Barcelona wordt vandaag ook tegen de Catalaanse onafhankelijkheidswens gedemonstreerd. ©AFP Het Spaanse centrale bestuur heeft duizenden agenten ingezet om te vermijden dat er morgen gestemd wordt in het "illegale" referendum, maar de Catalanen willen koste wat kost dat de volksraadpleging kan doorgaan. De Catalaanse separatisten verwachten dat morgen goed 1 miljoen Catalanen gaan instemmen met onafhankelijkheid voor Catalonië. Ze halveren daarmee hun verwachtingen, nu Madrid almaar meer onderneemt om het volgens het Grondwettelijk Hof verboden referendum onmogelijk te maken. Rekening houdend met de blokkeringen van Madrid zou 1 miljoen stemmen "een buitengewoon succes" zijn, aldus Jordi Sanchez, voorzitter van de separatistische beweging Assemblea Nacional Catalana (ANC). Meer dan 5,3 miljoen Catalanen zijn opgeroepen te gaan stemmen, maar tegenstanders gaven al aan dat zij niet zullen opdagen. Kinderen schaken tijdens de bezetting van hun school in Barcelona waar een stembureau is klaargemaakt. ©Getty Images Stemsysteem uitgeschakeld ©EPA De Spaanse autoriteiten melden vandaag dat ook het systeem waarmee de stemmen van het referendum in Catalonië geteld worden, uitgeschakeld is. Een woordvoerder van de regering in Madrid, Inigo Mendez de Vigo, meldt dat zo het door het Spaanse Grondwettelijk Hof verboden referendum "geannuleerd" is. Agenten van de Guardia Civil waren bij het Catalaanse Technologie- en Communicatiecentrum, waar de telsoftware staat. Het gaat om een "nieuwe slag tegen de onwettige uitroeping" van een referendum. Die nieuwe slag werd toegediend volledig in lijn met de wet, aldus nog de Vigo.

De Spaanse premier Mariano Rajoy bleef de afgelopen weken herhalen dat het referendum zeker niet zou doorgaan. Madrid probeert intussen het referendum op alle mogelijke manieren te verhinderen. De voorbije dagen werden al zeker 12 miljoen stembiljetten in beslag genomen, websites geblokkeerd, en honderden stemlokalen verzegeld. Intussen houden separatisten 163 scholen bezet die morgen moeten dienen als stembureau. De Spaanse Guardia Civil wil dat ze de scholen verlaten, maar dat is vannamiddag nog niet gebeurd. Dat meldt de prefect, die het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in Barcelona vertegenwoordigt. De rest van de 1.300 scholen die door de politie gecontroleerd en verzegeld zijn, waren niet bezet. De politie kreeg de opdracht al de stembureaus, in totaal 2.315, te verzegelen om de stemming van zondag onmogelijk te maken. In heel Catalonië bezetten separatistische politici, leraren en ouders, sommigen met hun kinderen, afgelopen nacht al scholen en andere openbare gebouwen. Geweld als laatste redmiddel Het hoofd van de Mossos, de Catalaanse regionale politie, heeft agenten de opdracht gegeven om de stembureaus tegen morgenochtend 6 uur te evacueren en sluiten, voor de stemming vanaf 9 uur van start kan gaan. Geweld mag enkel als laatste redmiddel ingezet worden, blijkt uit een interne memo van de politiechef die door de krant La Vanguardia werd gepubliceerd. "Ik verwacht niet dat er iemand zal zijn die geweld zal gebruiken of geweld zal willen uitlokken, want dat zou een smet zijn op het onberispelijke pacifistische imago van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging," aldus Puigdemont. Geheime plek Volgens Puigdemont worden meer dan 6.000 stembussen voorlopig op een geheime plek bewaard. De politie heeft ondertussen wel al duizenden stembiljetten in beslag genomen en het lokale gerecht dreigt ermee lokale ambtenaren te beboeten en te arresteren. Momenteel zijn er ook al 1.300 van de 2.316 schoolgebouwen afgegrendeld waar seperatisten wilden gaan stemmen. 163 schoolgebouwen waar gestemd zou worden, zijn bezet door mensen die willen voorkomen dat de politie ze afgrendelt. Het Catalaanse hooggerechtshof heeft internetgigant Google ondertussen verplicht om een app te verwijderen die de Catalaanse overheid gebruikte om informatie te verspreiden over het referendum.