Canadese premier Trudeau loopt opnieuw mee in Pride-parade in Toronto

Wonder Woman is on site for #Prideto #toronto @PrideToronto pic.twitter.com/t4cWuKZlMG — Adam Scotti ¿¿¿¿¿¿(@ AdamScotti) 24/06/17 02:00

Net als vorig jaar was Trudeau voor de gelegenheid gekleed in een roze overhemd - al droeg hij daar nu een blauw jasje overheen. Op zijn linkerwang was een regenboogkleurig esdoornblad, het symbool van Canada, geschminkt. Ook zijn traditionele 'quirky' sokken konden niet ontbreken: over het regenboogstreepje was zeker nagedacht, net zoals hij in Brussel bij de NAVO-top sokken met het NAVO-symbool droeg.



Identiteit

Trudeau zwaaide al wandelend herhaaldelijk naar de duizenden toeschouwers en riep regelmatig 'Happy Pride'. "Het gaat erom hoe we de vele verschillende lagen van onze identiteit en de identiteiten die Canada buitengewoon en sterk maken vieren", zei Trudeau voor de parade van start ging.