Canadese premier spreekt achter Trump om met gouverneurs VS: "Stap af van 'America First'"

De Canadese premier Justin Trudeau riep de Amerikaanse gouverneurs vrijdag tijdens een toespraak voor de Nationale Governors' Association op om af te stappen van president Trumps 'America First'-principe. Naar aanleiding van de nakende onderhandelingen over NAFTA, de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst tussen de VS, Canada en Mexico, probeert Trudeau alle zeilen bij te zetten om te vermijden dat Trump de stekker uit het verdrag trekt.

Trudeu hield zijn toespraak voor een 35-tal gouverneurs die waren samengekomen op Rhode Island. Tijdens zijn twintig minuten durende speech en de daaropvolgende vragenronde drong Trudeau er bij de Amerikanen op aan om af te zien van een protectionistisch beleid en hij hekelde de 'America First'-retoriek van Donald Trump. De Canadese eerste minister wil dat de VS de banden met hun noorderbuur aanhalen.

"Dunnere grens" Share "We zouden liever een dunnere grens, dan een dikkere zien." Trudeaus speech kadert in de agressieve aanpak van Canada om te pleiten voor een soepele samenwerking tussen beide landen in aanloop naar de belangrijke onderhandelingen met de Amerikaanse president Trump over de NAFTA-handelsovereenkomst.



Terwijl Trumps beslissingen over handel en immigratie allemaal kaderen binnen zijn 'America First'-beleid, is Trudeau een sterke voorstander van vrije handel. Een protectionistisch beleid stuit volgens hem de economische groei. "En dat raakt de arbeiders die deze maatregelen zouden moeten beschermen," aldus Trudeau. "Zodra we dat pad beginnen te bewandelen, kan het snel een cyclus van 'voor wat hoort wat' worden, een race naar de afgrond, waarbij alle partijen verliezen," beweerde hij. "Vrienden, Canada wil dat pad niet bewandelen. We zouden liever een dunnere grens, dan een dikkere zien," klonk het.

"NAFTA is niet perfect" NAFTA is een controversiële handelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada. Trump liet al tijdens zijn verkiezingscampagne herhaaldelijk verstaan dat hij een einde wil maken aan die overeenkomst omdat ze volgens hem "oneerlijk" is voor de VS.



Trudeau zei tijdens zijn toespraak dat NAFTA niet perfect is, "maar dat staten er bij de federale overheid moeten op aandringen om het te fiksen, in plaats van het volledig te schrappen."



De onderhandelingen over het handelsverdrag gaan mogelijk al volgende maand van start, dus Canada zet momenteel alles op alles om Amerikaanse leiders ervan te overtuigen dat bilaterale handel tussen beide landen een prioriteit moet blijven.