Canadese astronaute wordt gouverneur-generaal: hoogste politieke ambt na premier

Breaking: Former astronaut Julie Payette to be Canada's next governor general https://t.co/LmhcFoJ5zt #cdnpoli #gg pic.twitter.com/XkZlMAc9KT — CBC Politics(@ CBCPolitics) 11/07/17 02:00

Julie Payette heeft al een buitenaardse loopbaan achter de rug. Ze vloog mee op twee ruimtevluchten, goed voor meer dan 611 dagen in het heelal. Ze verbleef onder meer in het International Space Station (ISS). Daarnaast was ze hoofdastronaute van het Canadese ruimteagentschap tussen 2000 en 2007. Ze is Engels- en Franstalig en kan daarnaast nog Spaans, Italiaans, Russisch en Duits.



Plaatsvervangend staatshoofd

Als gouverneur-generaal zal Payette haar land vertegenwoordigen als staatshoofd in Canada en het buitenland en zal ze daarnaast koninklijke bezoeken alsook andere staatshoofden en ambassadeurs ontvangen. Daarnaast komt ze ook aan het hoofd van het Canadese leger te staan.



Ze wordt overigens de vierde vrouwelijke gouverneur-generaal van het Noord-Amerikaanse land dat nog steeds deel uitmaakt van het Gemenebest van Naties.