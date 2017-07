Canada prijst divers leger na beslissing Trump om transgenders uit te sluiten

"Ongeacht je seksuele identiteit/geaardheid, sluit je aan bij de Canadese strijdkrachten", tweette het ministerie van Defensie, samen met de woorden "diversiteit maakt krachtig".



Enkele uren eerder liet de Amerikaanse president Donald Trump, ook via Twitter, weten dat "de Amerikaanse regering geen transgenders zal aanvaarden of toestaan in welke hoedanigheid dan ook in het Amerikaanse leger". Na de aankondiging verzamelden demonstranten zich op Time Square in New York om te protesteren.

Als "transgenders" worden mensen aangeduid die zich niet - of niet alleen - met het geslacht identificeren waarmee ze geboren werden.



Ashton Carter, minister van Defensie onder Trumps Democratische voorganger Barack Obama, maakte het in juni 2016 mogelijk dat transgenders niet meer uit het leger gesloten werden.



Gay Pride

Het Canadese ministerie plaatste bij haar tweet een foto van Canadese mariniers die muziek maakten tijdens de Gay Pride in Toronto vorig jaar, samen met een link naar de rekruteringspagina van het leger.



In 1992 schafte het Canadese leger een wet uit 1967 af die toeliet mensen die verdacht werden van "seksuele afwijking" uit te sluiten.