Broers en zus bleven in brandende torenflat omdat ze bejaarde ouders niet alleen wilden laten sterven

Meer dan twee uur nadat de brand was uitgebroken, verklaarden de drie in een emotioneel telefoongesprek dat ze in geen geval hun moeder Rabeya, die in haar zestiger jaren was en hun immobiele 82-jarige vader Kamru Miah konden achterlaten. De Britse Bangladeshi zeiden aan hun familieleden dat ze niet om hen moesten rouwen, ze zouden immers "naar een betere plek" gaan.



Het gezin zou nog een uur lang de mogelijkheid gehad hebben een veilig heenkomen te vinden. Hun neef, Samir Ahmad, zegt in The Times: "Hun vader kon amper stappen. Wat konden ze doen? Hem achterlaten? Ze hadden genoeg tijd om te vluchten, maar dat deden ze niet".