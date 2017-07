Britse onderhandelaar: "Brexit was een vreselijk idee"

Bullock werkte jarenlang op de Britse permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel. Hij beschuldigt de Britse ministers er nu van "hun plicht schromelijk te verwaarlozen". Volgens de ex-onderhandelaar steken de Britse ministers hun hoofd in het zand en denken ze dat alle heikele kwesties "wel zullen overwaaien".

Volgens Bullock is de brexit altijd een slecht idee geweest, zelf wanneer die zo beschaafd mogelijk wordt onderhandeld. Maar wat hij niet begrijpt is hoe de regering het land in het onbekende kan storten, met alle gevolgen die ze zelf niet kunnen overzien.

Bullock's uitspraken komen er na de tweede ronde van onderhandelingen tussen David Davis, de Britse brexit-minister, en Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie. Beide heren konden afgelopen geen doorbraak forceren over kernkwesties zoals bijvoorbeeld de toekomstige rechten van burgers in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

In zijn vernietigend slotbetoog had Bullock het verder nog over de financiering van Britse NGO's, zoals Oxfam, die na de brexit niet meer in aanmerking zullen komen voor subsidies vanuit de unie. "Britse NGO's zullen het moeilijk hebben, Britse bedrijven zullen slechter af zijn en ontwikkelingslanden zullen minder toegang tot expertise hebben. Wie had dat kunnen voorspellen?"