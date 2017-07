Britse handelsminister: akkoord met EU wordt "makkelijkste ooit in geschiedenis"

Fox zei dat het bereiken van een akkoord eenvoudig moet zijn omdat beide partijen al op dezelfde golflengte zitten wat reguleringen betreft en omdat er vooralsnog geen toltarieven zijn.

"De enige mogelijke reden waarom we geen vrije en open handelsovereenkomst zouden bereiken, is dat politieke belangen de economische verdringen", vertelde hij aan de BBC in een radio-interview.

Hij voegde daaraan toe dat het Verenigd Koninkrijk wel kan 'overleven' zonder een akkoord. Die opmerking staat in schril contrast met een eerdere uitspraak van Brits Minister van Financiën Philip Hammond. Die zei onlangs dat het mislopen van een handelsakkoord met de EU, het grootste handelsblok ter wereld, "heel, heel slechte gevolgen" zou hebben.

De brexit-onderhandelaars van beide partijen zullen later vandaag berichten over het verloop van de eerste onderhandelingsronde.