Brexit-onderhandelingen starten iets later

Davis zei dat premier Theresa May de "grote onderhandelingen" over de brexit zal voeren. Zijn taak zal zijn te onderhandelen over de nadere uitwerking.



Tegen de BBC zei de minister dat Groot-Brittannië vasthoudt aan het vertrek uit de Europese binnenmarkt. Het volk wil de controle over de grenzen terug en het een sluit het ander uit. EU-burgers in Groot-Brittannië en Britten in EU-landen hoeven volgens hem niet te vrezen; Londen wil zo snel mogelijk tot afspraken komen over hun rechten.



De onderhandelingen over de Britse uittreding moeten binnen twee jaar worden afgerond. Davis hield de mogelijkheid van een breuk zonder akkoord nadrukkelijk open. "Als je onderhandelingen ingaat zonder de mogelijkheid weg te lopen, krijg je in die onderhandelingen een slecht resultaat."