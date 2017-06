Brein achter aanslag Teheran gedood

"De commandant van de terroristen die het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini aanvielen, is vandaag gedood'', zei Alavi vandaag tegen persbureau Tasnim.



De terreuractie van een achttal jihadisten, verdeeld in twee groepen, kostte woensdag in de Iraanse hoofdstad zeventien mensen het leven. Verscheidene anderen raakten gewond. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.