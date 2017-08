Brazilië stemt weer over wegsturen president

Het Braziliaanse lagerhuis stemt vandaag over het eventueel vervolgen van president Michel Temer vanwege beschuldigingen van corruptie. Het is de tweede keer binnen een jaar dat parlementsleden stemmen over het wegsturen van een president.

Daar is wel een twee derde meerderheid voor nodig en volgens politieke insiders wordt die niet gehaald. Temer kan voor 180 dagen worden geschorst en worden berecht als de vereiste meerderheid wel wordt gehaald. Temer wordt er van beschuldigd dat hij zich heeft laten omkopen in een zakelijke deal.



Vorig jaar stuurde het parlement Dilma Roussef weg die met de begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Temer werd als opvolger benoemd tot het eind van Rousseffs ambtsperiode eind volgend jaar.