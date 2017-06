Braziliaanse president aangeklaagd voor corruptie

De Braziliaanse president Michel Temer is aangeklaagd voor corruptie. Procureur-generaal Rodrigo Janot heeft bij het Hooggerechtshof een aanvraag ingediend om de president in verdenking te stellen. Het is de eerste keer dat een president in Brazilië aangeklaagd wordt, en de klacht tegen hem kan leiden tot zijn afzetting.

De zaak gaat nu naar het lagerhuis van het Congres, dat moet beslissen of de aanklacht gegrond is. Indien een tweederdemeerderheid van de afgevaardigden de procureur-generaal volgt, wordt de president voor maximaal 180 dagen geschorst, terwijl een gerechtelijk onderzoek gevoerd wordt. Indien dat gebeurt, zal parlementsvoorzitter en aanhanger van Temer Rodrigo Maia de interim-president worden.



Smeergeld

Janot opende vorige maand een onderzoek naar Temer voor corruptie, belemmering van de rechtsgang en lidmaatschap van een criminele organisatie. De aanklacht heeft te maken met de vermoedelijke betaling aan Temer van smeergeld door 's werelds grootste vleesverpakkingsbedrijf JBS. Volgens kaderleden van JBS zou Temer jarenlang steekpenningen hebben geaccepteerd. Ook dook een opname op waarin Temer aan een getuige de toestemming geeft om smeergeld te ontvangen.



Onverkozen president

Eerder op de dag verklaarde Temer nog dat "niets hem of zijn ministers zal vernietigen", ondanks zijn dalende populariteit en de steeds luider wordende eis rond zijn ontslag. De 76-jarige, onverkozen rechtse politicus werd vorig jaar president na een omstreden afzettingsprocedure tegen de linkse presidente Dilma Rousseff. Vanaf het begin leed zijn regering onder verdenkingen van corruptie.