Brandweer Londen vecht al uren tegen zware brand: 27 etages in brand in flatgebouw

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene

De brand woedt in de Grenfell Tower, een torenflat in het westen van Londen.



Brandweerteams uit North Kensington, Kensington, Hammersmith en Paddington zijn aanwezig. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Hulpcommissaris Dan Daly van de Londense brandweer: "Brandweerlieden met zuurstofmaskers vechten enorm hard in erg moeilijke omstandigheden om deze brand onder controle te krijgen. Dit is een groot en ernstig incident en we hebben dan ook talrijke middelen en apparatuur ingezet."



Omliggende gebouwen en woningen worden geëvacueerd, omdat er brokstukken kunnen vallen. De vrees bestaat ook dat de woontoren zal instorten. Ook de A40 snelweg is afgesloten in de buurt van de brand, zodat ordediensten hun werk kunnen doen. Burgemeester Sadiq Khan liet via Twitter al weten dat hij de situatie op de voet volgt en in contact staat met de ordediensten.



Het flatgebouw werd gebouwd in 1974 en telt 120 appartementen. Volgens onlinedocumenten zou een groep bewoners de voorbije jaren al meermaals geklaagd hebben over de slechte staat van het gebouw en over brandgevaar.