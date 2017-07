Brand legt 750 hectare Frans kreupelhout in as

De brand onstond zaterdagnamiddag in de buurt van Saint-Cannat, nabij Aix-en-Provence. De brandweer had alle moeite van de wereld om de vuurzee te bestrijden en moesten ook deze nacht nog verder blussen. De brandweerlieden konden helaas niet voorkomen dat zowat 750 hectare kreupelhout, dennenbosjes en struikgewas in vlammen opgingen.



Geen slachtoffers

Er vielen geen slachtoffers. De brandweer kon 150 huizen die bedreigd werden door het vuur vrijwaren. Een onbewoond huis en een mobilhome werden wel vernield.



Volgens de procureur van Aix-en-Provence is de brand veroorzaakt door een slecht gedoofde sigaret.