Bosbranden in Zuid-Italië vaak aangestoken door maffia

Volgens Robert Saviano, auteur van een veelgeprezen boek over de Napolitaanse maffia, zat de Napolitaanse maffia, of 'camorra', achter de brandstichtingen. Die groep heeft veel illegale stortplaatsen in de regio en verdient daar erg veel geld mee. Uitgebrande stukken grond zijn een veelgebruikte locatie voor illegale dumping.

Dagenlang stond de helling van de Vesuvius, nabij Napels, in lichterlaaie. Voor velen leek het alsof de vulkaan zelf was uitgebarsten. Nu blijkt dat het om aangestoken branden ging.

Verschillende motieven

Maar volgens Saviano spelen ook andere motieven een rol. Zo zouden maffiagroepen vaak terreinen in brand steken om er villa's of hotels te kunnen neerpoten. Het gerecht probeert dat te verhinderen met een speciale wet die luidt dat terreinen waarop aangestoken branden hebben gewoed jarenlang niet mogen worden bebouwd. Maar die wet wordt niet zelden met de voeten getreden. Bovendien hebben gemeenten die de wet moeten toepassen vaak de middelen niet om de terreinen in kaart te brengen en de strijd aan te binden met de maffia. Ook corruptie speelt daarin een grote rol.

Eigenaars van gronden worden, aldus Saviano, vaak afgeperst en bedreigd met brandstichting.

In de regio van de Vesuvius zijn in het verleden veel illegale gebouwen opgetrokken. Daartegen lopen nu onderzoeken, die soms leiden tot het platgooien van illegale bouwwerken. De brandstichtingen zouden een vorm van wraak kunnen zijn, of een manier om onderzoek te dwarsbomen.