Bosbranden in Frankrijk? Ga gerust op reis

12.000 geëvacueerden, 3.000 hectare in de as, uw reisplannen kunnen doorgaan

Als u een vakantie in Zuid-Frankrijk gepland heeft, hoeft u omwille van de hevige bosbranden niet per se thuis te blijven. Reisbijstandsorganisaties raden wel aan om u voor vertrek zo goed mogelijk te informeren over de toestand ter plaatse. Als uw camping of hotel door de vlammen onbereikbaar is, is de kans klein dat het uw reservatie terugbetaalt.