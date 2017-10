Bosbranden dodelijkste uit de geschiedenis van Californië: 31 slachtoffers

Het dodental als gevolg van de bosbranden die de Amerikaanse staat Californië al een week teisteren, is vandaag opgelopen tot 31. Volgens de autoriteiten gaat het om de dodelijkste branden die de staat ooit heeft meegemaakt. Honderden inwoners worden nog vermist. Voor vandaag is weer harde wind voorspeld.

Het gaat voornamelijk om mensen van boven de 70 jaar, blijkt uit een lijst die werd gepubliceerd door de Los Angeles Times. Verwacht wordt, dat het aantal doden nog flink zal oplopen. Er worden nog zo'n 400 mensen vermist in het gebied. De zoektocht naar vermisten wordt bemoeilijkt door de gebrekkige communicatiemogelijkheden.



Bij de autoriteiten in Sonoma County stonden aanvankelijk 900 mensen als vermist te boek, maar inmiddels hebben 437 gemeld in veiligheid te zijn. "Van de andere 463 personen is niet bekend of ze daadwerkelijk slachtoffers van de branden zijn of dat ze niet in staat zijn geweest de autoriteiten in te lichten nadat ze hun huizen waren ontvlucht", aldus sheriff Rob Giordano van Sonoma.

De laatste bosbrand van een vergelijkbare omvang in Californië woedde in 1991 in Oakland Hills. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven.

Weersverwachting

Al meer dan 77.000 hectare ging in vlammen op in het rampgebied, dat de afgelopen dagen last had van harde wind. Alleen al in de plaats Santa Rosa zijn bijna 3.000 woningen vernield. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Een deel van hen zit in tijdelijke opvangcentra en heeft geen idee of hun huis er nog staat.



De ongeveer 8.000 brandweerlieden die de natuurbranden bestrijden, meldden gisteren enig succes. De voorspelde harde wind bleef uit, waardoor ze de kans kregen brandgangen aan te leggen om het vuur in te dammen. "De teams boeken vooruitgang, maar ze zijn nog lang niet klaar in de bossen", zei woordvoerder Ken Pimlott.



Een tegenvaller is de harde wind die voor vandaag is voorspeld. "We zijn nog lang niet uit deze noodsituatie", aldus Mark Ghilarducci, de directeur van de reddingsinstanties van de staat. De weersverwachting voor het begin van het weekeinde is positiever: de wind zal waarschijnlijk gaan liggen. Dit maakt het makkelijker om het vuur te bestrijden. Vanaf zondag wordt er echter weer hardere wind verwacht.



De staat heeft onder meer 75 helikopters en 550 brandweerwagens ingezet om het vuur te bestrijden. Californië heeft bij omringende staten en de federale overheid een verzoek ingediend voor 300 extra wagens.