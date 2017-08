Boeing gaat 'Russische' toestellen verkopen als presidentiële vliegtuigen

De nieuwe Air Force One-vliegtuigen zullen Boeings van het type 747-8 worden. De twee toestellen waren aanvankelijk ontworpen voor de Russische luchtvaartmaatschappij Transaero. Maar omdat die maatschappij in 2015 failliet ging, werden ze nooit geleverd. Sindsdien staan de vliegtuigen opgesteld in een luchthaven in Californië.



Ombouwen

Boeing wil de toestellen nu laten ombouwen tot presidentiële vliegtuigen. Op die manier kan de prijs voor de levering een pak lager uitvallen dan normaal. De woordvoerder van Boeing denkt dat er binnen enkele weken een akkoord over de bestelling zal worden gevonden.



Schrappen

De twee nieuwe presidentiële vliegtuigen moeten de huidige twee Air Force One-toestellen vervangen, die al sinds begin jaren negentig in dienst zijn. Maar president Donald Trump had er kort na zijn verkiezing mee gedreigd de bestelling te schrappen, omdat de vliegtuigen te duur zouden zijn. "Boeing bouwt een gloednieuwe 747 Air Force One voor toekomstige presidenten, maar de kosten swingen de pan uit, meer dan 4 miljard dollar", zo had hij op Twitter laten weten. Boeing had daarop beloofd de kostprijs naar beneden te halen.