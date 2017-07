Boaty McBoatface heeft een opvolger: Trainy McTrainface

Trainy McTrainface kreeg 49 procent van de stemmen in een poll die werd gelanceerd door de Zweedse treinmaatschappij MTR en de krant Metro. De andere opties waren Hakan, Miriam en Poseidon.

In het geval van Boaty McBoatface werd de publieke stem uiteindelijk overruled door de overheid: het schip kreeg de naam RRS Sir David Attenborough. Een van de opblaasbootjes aan boord kreeg wel de naam Boaty.

In Zweden lijken ze dat alvast niet van plan: de MTR is enthousiast over de absurde naam en hoopt dat iedereen "met de glimlach reageert".