Bloedbad in Venezolaanse gevangenis met 37 doden

In de gevangenis in Puero Ayacucho in de staat Amazones aan de grens met buurland Colombia kwam een groot deel van de gevangenen in opstand. De politie probeerde gewapend de situatie te herstellen; daarbij zijn volgens Reuters 37 doden gevallen.



Mensenrechtenactivisten klagen de situatie in de Venezolaanse gevangenisen al langer aan. Gewelddadige bendes zouden daar de facto de scepter zwaaien en toegang hebben tot automatische wapens en zelfs handgranaten.



De regering heeft al meermaals verzocht de controle te herwinnen door speciale eenheden te sturen, wat vaak leidt tot dodelijke confrontaties.