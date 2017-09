Bliksem slaat in op festival in Frankrijk: 15 gewonden

Vijftien mensen zijn gisteren gewond geraakt door een blikseminslag op een festivalterrein in Azerailles in de buurt van Nancy, in de Franse regio Grand Est. Twee mensen zouden direct door de bliksem getroffen zijn en verkeren in levensgevaar, zo melden Franse media.

Kort voor aanvang van het festival "Vieux Canal" was onweer uitgebroken. De bliksem sloeg rond vier uur gisterennamiddag in op een tent waarin mensen beschutting gezocht hadden. 15 mensen raakten gewond, waarvan twee zwaargewond.



Een 44-jarige man en een vrouw van in de zestig werden volgens bronnen direct door de bliksem getroffen en liepen zware brandwonden op. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis en zijn er erg aan toe.



Het muziekevenement is vervolgens geannuleerd.