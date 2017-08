Blanke boeren dwingen zwarte man in doodskist en dreigen hem levend te verbranden: "Het was maar om hem bang te maken"

De verdediging van de boeren stelt dat toen die zeiden dat ze Mlotshwa naar de politie zouden brengen, hij ermee dreigde hun maïs in brand te steken en hun vrouwen en kinderen te vermoorden. Daarom besloten de twee naar eigen zeggen "hem een lesje te leren" en reden ze met hem naar een schuur waar een doodskist stond. Ze wilden, zo voeren ze aan, hem zo bang maken dat hij zijn dreigementen niet meer zou durven uitvoeren.



De boeren kregen doodsbedreigingen en vlogen acht maanden in de cel. Niet als straf, maar omdat hun leven in gevaar kwam toen raciale spanningen na het verspreiden van de video oplaaiden.



Het incident greep vorig jaar in augustus plaats op de JM de Beer Boerdery in Mpumalanga, waar de boeren hun slachtoffer achternazaten, elk in hun terreinwagen.



Zonder reden

De agent die de zaak onderzocht verklaarde voor de rechter dat de mannen vervolgens zonder reden Mlotshwa aanhielden en aanvielen. De video waarop te zien is hoe ze hem in een doodskist dwingen en ermee dreigen een slang op hem te gooien en hem met benzine in brand te steken, ging viraal op YouTube. In november vorig jaar leidde die video tot de arrestatie en gevangenzettig "voor hun eigen veiligheid" van de twee boeren.



De advocaat van de boeren voerde aan dat eigenaar de Beer de doodskist had met het doel mensen die zijn maïs proberen te stelen schrik aan te jagen. De Beer had die doodskist naar eigen zeggen nog nooit gebruikt, wat beklaagde Jackson tegenspreekt.



De twee beklaagde boeren ontkennen de aanklacht van ontvoering, geweldpleging, poging tot doodslag en het illegaal bezit van een vuurwapen. Het proces zal naar verwachting tien dagen duren.